В Самаре 15 новых «Газелей» вышли на маршруты № 75, 56, 11, 45

Появились подробности о новых «Газелях», которые закупил перевозчик — компания «СамараАвтоГаз» в январе 2024 года. Сейчас 15 купленных машин ГАЗ-A65R52−580 (Gazelle NEXT) вышли на городские маршруты № 75, 56, 11, 45. Об этом рассказали в пресс-центре «КП-Самара».
— Официально на линию вышли 15 «Газелей». Остальные еще готовятся выйти в рейс, на эти машины подбираем водителей, которые сначала должны будут пройти стажировку на маршруте, — рассказала пресс-секретарь компании перевозчика.
В ближайшее время все 30 единиц должны работать. Ожидается, что «Газели» помогут улучшить ситуацию с транспортом и сделать поездки более комфортными для горожан. Напомним, изначально самарцам сообщили о закупке новых автобусов, и, горожане надеялись, что это будут большие, вместительные МАЗы или ЛиАЗы, но ими оказались микроавтобусы «Газель».
Позже представители департамента транспорта Самары объяснили, что эти микроавтобусы — как замена ПАЗам на маршрутах с небольшим пассажиропотоком.