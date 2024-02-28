В Самаре 15 новых «Газелей» вышли на маршруты № 75, 56, 11, 45

В ближайшее время все 30 единиц должны работать. Ожидается, что «Газели» помогут улучшить ситуацию с транспортом и сделать поездки более комфортными для горожан. Напомним, изначально самарцам сообщили о закупке новых автобусов, и, горожане надеялись, что это будут большие, вместительные МАЗы или ЛиАЗы, но ими оказались микроавтобусы «Газель».