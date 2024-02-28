В Новосибирске по городу ездил автобус со сломанными дверями

Пассажиры сообщили о том, что двери транспортного средства были сломаны. В ходе поездки также заметили запах бензина в салоне. Один из пассажиров отметил, что водитель предупредил о возможных трудностях на маршруте до определенной остановки, после чего пассажиры смогли покинуть автобус.