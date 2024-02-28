Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Синоптики рассказали о погоде в Омске на трёхдневные мартовские выходные

Регион накроет сильный снегопад.
Сейчас в Олбани: +12° 7 м/с 88% 747 мм рт. ст. +7°
Источник: Om1.ru

В этом году Международный женский день выпадает на пятницу, поэтому омичей ждут длинные выходные с 8 по 10 марта. Однако, по словам синоптиков, в эти дни регион накроет сильный снегопад.

По данным сервиса визуализации погоды Ventusky.com, в ночь с 8 на 9 марта пойдёт снег. Осадки придут на территорию региона со стороны Тюменской области. Пик снегопада придётся между 06:00 и 09:00, а полностью снег перестанет идти после 15:00.

При этом 8 марта ожидается примерно −9 градусов. В субботу, 9 марта, потеплеет — температура воздуха составит −1…-4 градусов. Такая же погода будет держаться и в воскресенье, 10 марта.