Появился список мероприятий, которые пройдут в Алматы в честь Дня благодарности

Мероприятия, посвященные празднованию Дня благодарности в Алматы, начнутся с 29 февраля. В этот день в 11:00 в Государственном архиве состоится заседание круглого стола «Алғыс айту — асыл қасиет» с участием представителей этнокультурных общественных объединений Алматы.