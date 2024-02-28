Появился список мероприятий, которые пройдут в Алматы в честь Дня благодарности

Мероприятия, посвященные празднованию Дня благодарности в Алматы, начнутся с 29 февраля. В этот день в 11:00 в Государственном архиве состоится заседание круглого стола «Алғыс айту — асыл қасиет» с участием представителей этнокультурных общественных объединений Алматы.
В день самого праздника в алматинских школах пройдут классные часы и открытые уроки, также в городских библиотеках состоятся книжные выставки и литературные часы.
Кроме того, 1 марта в Алматы пройдут следующие мероприятия:
- в Центре социальных услуг «Сенім» в 10:30 состоится концерт «Алғыс айту — парызым», а актеры молодежного театра «Жаңа ғасыр» в 11:00 поставят спектакль «Король лев» в городском доме ребенка № 2;
- в Государственном театре кукол в 11:00 пройдет спектакль «Аладдиннің сиқырлы шамы», а в 16:00 — «Как лечить львиный страх?»;
- в 11:00 в Доме-музее Ахмета Байтурсынова пройдет круглый стол с участием ученых, историков и алашеведов, приуроченный ко Дню благодарности;
- в 15:00 в Alatau Cretive Hub состоится поэтический конкурс среди учащихся школ «Алғысқа толы ақ жүрек!»;
- в это же время в Музее Д. А. Кунаева в честь праздника откроется выставка писем «Уважаемый Динмухамед Ахмедович»;
- в Мемориальном музее им. Н. Тлендиева в 16:00 будет организована праздничная концертная программа «Ризашылық мейірімділік бұлағы».
Волонтерскими организациями Алматы в день праздника планируется организация раздачи чая и баурсаков городским коммунальным службам и поздравление одиноких пенсионеров в пансионатах города. Будут организованы концерты и разноформатные мероприятия в каждом комьюнити-центре города.
Также праздничные концерты пройдут:
- в Турксибском районе 29 февраля в 15:00 в Доме школьников № 6 — концертное мероприятие «Алғысым шексіз халқыма», посвященное Дню благодарности;
- в Наурызбайском районе 1 марта в 12:00 в Центре инновационного творчества школьников по адресу: мкр. Шугыла, 347/4 — праздничный концерт;
- в Ауэзовском районе 1 марта в 12:00 в Алматинском колледже сервисного обслуживания по адресу: ул. Кабдолова, 12 — праздничный концерт с участием творческих коллективов района.