Певец из Новосибирска Шура поделился воспоминаниями о Сибири на ТНТ

Популярный певец из Новосибирска Шура (настоящее имя — Александр Медведев) принял участие в шоу «Это нормально» на ТНТ.
Новый выпуск выйдет в среду, 28 февраля, в 17 часов. Шура поделился своими воспоминаниями о Сибири. У певца решили узнать, что нормаль для Новосибирска и ненормально для Москвы.
Музыкант с теплом отозвался о родном городе. По его мнению, негатив связан с жизнью возле Чкаловского завода и железной дороги.
«А вообще для меня это нормально! Сейчас, живя в Москве, я скучаю по этому шуму за окнами и, поэтому мое окружение не понимает, почему я купил квартиру в очень оживленном районе, где дорога рядом», — поделился Шура.
Он привык жить с шумом и весельем. Шура гордится тем, что он сибиряк, и считает людей из этой части России особенным.