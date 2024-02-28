В Алматы подключат почти 500 умных светофоров

В Алматы в текущем году продолжится реализация проекта автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД). Для увеличения пропускной способности улиц к системе будут подключены все светофорные объекты города, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.
На первом этапе реализации проекта в 2021 году к АСУДД подключили 93 светофора, была проведена реконструкция помещений центрального управляющего пункта, специализированного оборудования и установлено программное обеспечение, построена новая волоконно-оптическая система связи общей протяженностью 56,5 км. Все 93 светофорных объекта были доукомплектованы европейским электронным оборудованием.
Как сообщили в управлении городской мобильности Алматы (УГМ), на втором этапе проекта, который стартует в текущем году, планируется модернизировать остальные 498 светофоров. Работы будут начаты во втором полугодии 2024 года в рамках проектного офиса акимата Алматы и завершены до конца года.
«В результате будет обеспечено регулирование дорожного движения на перекрестках в режиме реального времени с учетом фактической интенсивности движения по направлениям. То есть датчики и камеры будут передавать на следующий перекресток фактическое количество транспорта. Соответственно табло обратного отсчета времени будет работать в адаптивном режиме», — разъяснили в управлении.
В дальнейшем планируется интегрировать в систему программное обеспечение, которое позволит давать на перекрестке приоритет специализированному и общественному транспорту.