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В Алматы подключат почти 500 умных светофоров

К концу года в городе завершат внедрение системы адаптивного управления.
Источник: Пресс-служба акимата Алматы

В Алматы в текущем году продолжится реализация проекта автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД). Для увеличения пропускной способности улиц к системе будут подключены все светофорные объекты города, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

На первом этапе реализации проекта в 2021 году к АСУДД подключили 93 светофора, была проведена реконструкция помещений центрального управляющего пункта, специализированного оборудования и установлено программное обеспечение, построена новая волоконно-оптическая система связи общей протяженностью 56,5 км. Все 93 светофорных объекта были доукомплектованы европейским электронным оборудованием.

Как сообщили в управлении городской мобильности Алматы (УГМ), на втором этапе проекта, который стартует в текущем году, планируется модернизировать остальные 498 светофоров. Работы будут начаты во втором полугодии 2024 года в рамках проектного офиса акимата Алматы и завершены до конца года.

«В результате будет обеспечено регулирование дорожного движения на перекрестках в режиме реального времени с учетом фактической интенсивности движения по направлениям. То есть датчики и камеры будут передавать на следующий перекресток фактическое количество транспорта. Соответственно табло обратного отсчета времени будет работать в адаптивном режиме», — разъяснили в управлении.

В дальнейшем планируется интегрировать в систему программное обеспечение, которое позволит давать на перекрестке приоритет специализированному и общественному транспорту.