В Алматы подключат почти 500 умных светофоров

«В результате будет обеспечено регулирование дорожного движения на перекрестках в режиме реального времени с учетом фактической интенсивности движения по направлениям. То есть датчики и камеры будут передавать на следующий перекресток фактическое количество транспорта. Соответственно табло обратного отсчета времени будет работать в адаптивном режиме», — разъяснили в управлении.