В Шерегеше разбился в тайге на снегоходе 69-летний предприниматель

Следователи проверят гибель 69-летнего мужчины на снегоходе в Шерегеше. Трагедия случилась 25 февраля днём, когда кузбассовец спускался с горы Зелёной.
По предварительной версии, мужчина не справился с управлением, и снегоход опрокинулся. Очевидцы вызвали спасателей, которые увезли пострадавшего в больницу. Однако спустя непродолжительное время он умер от полученных травм. Врачи оказали всю необходимую помощь.
«Новая Шория» сообщала, что погибший — таштагольский предприниматель Пётр Рогалёв, через которого проходили муниципальные заказы по строительству. Он был учредителем двух крупных организаций и руководителем одной действующей.
«С именем Рогалёва связано осуждение замглавы района по строительству Дениса Колмогорова, получившего десять лет за крупные взятки — в одном из дел Колмогорова фигурировала компания Рогалёва ШСУ № 3, на данный момент ликвидированная», — пишут журналисты.