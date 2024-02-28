В Шерегеше разбился в тайге на снегоходе 69-летний предприниматель

По предварительной версии, мужчина не справился с управлением, и снегоход опрокинулся. Очевидцы вызвали спасателей, которые увезли пострадавшего в больницу. Однако спустя непродолжительное время он умер от полученных травм. Врачи оказали всю необходимую помощь.