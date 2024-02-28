Воронежцев предупредили о хитрой схеме мошенничества с «новым налогом»

От аферистов приходят письма на электронную почту. В них говорится, что со счета человека ежемесячно начнут списываться десятки, а может и сотни тысяч рублей, которые пойдут на уплату нового налога. Затем мошенники предлагают этого избежать. Для этого нужно перейти по ссылке и подать заявление об отказе от платежей.