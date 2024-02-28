Воронежцев предупредили о хитрой схеме мошенничества с «новым налогом»

Жулики изворотливы и хитры на выдумки. На этот раз они изобрели даже новый налог, чтобы доверчивые воронежцы отдали им свои сбережения. И тем самым запугивают своих жертв. Об этом сообщил вестник киберполиции России 28 февраля.
От аферистов приходят письма на электронную почту. В них говорится, что со счета человека ежемесячно начнут списываться десятки, а может и сотни тысяч рублей, которые пойдут на уплату нового налога. Затем мошенники предлагают этого избежать. Для этого нужно перейти по ссылке и подать заявление об отказе от платежей.
Как только человек переходит по ней, он попадает на фальшивый сайт одного из крупных банков. Ресурс тут же предлагает ввести данные для входа в личный кабинет банковского приложения. Получив эти данные, мошенники получают доступ к счетам и сбережениям жертвы.
Ранее Соцфонд рассказал, что жулики обманывают воронежцев, обещая выплаты и прибавки к пенсиям.