Как омичи отдыхают на 8 марта?

В 2014 году омичи насладились «длинными» выходными уже два раза: в январе и в феврале. На очереди самый нежный весенний праздник: Международный женский день 8 марта. Многие интересуются, как в этом году будут отдыхать работающие в пятидневку омичи, а также учащиеся школ и ВУЗов.
Редакция omsk.aif.ru разобралась, как омичи отдыхают в праздничный день 8 марта и в последующие выходные.
Три выходных дня.
Согласно производственному календарю на 2024 год, выходных дней в марте 11. Это на два дня больше, чем в феврале. Праздничная неделя перед Международным женским днём будет состоять из четырёх дней. Согласно производственному календарю, омичи отдыхают 8, 9 и 10 марта. Кроме того, предпраздничный день 7 марта сокращён на один час.
Кто не работает и не учится?
В этот период не будут работать сотрудники, у кого пятидневный рабочий день, а также не будут учиться школьники и студенты. Многие муниципальные предприятия 8 марта тоже будут закрыты, но основные экстренные службы будут работать в обычном режиме.