Как омичи отдыхают на 8 марта?

В 2014 году омичи насладились «длинными» выходными уже два раза: в январе и в феврале. На очереди самый нежный весенний праздник: Международный женский день 8 марта. Многие интересуются, как в этом году будут отдыхать работающие в пятидневку омичи, а также учащиеся школ и ВУЗов.