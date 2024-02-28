Дожди и до +12°C ожидаются в Беларуси 29 февраля

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 12 градусов тепла и дожди ожидаются в Беларуси 29 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. В четверг будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Ветер прогнозируется южный с переходом на северо-западный 2−7 м/с.