Из Калининграда запустили ещё один автобусный маршрут в Германию

Из Калининграда в Германию открыли ещё один автобусный маршрут. Об этом «Клопс» сообщили в администрации Автовокзала.
Первый рейс № 904 «Калининград — Бремерхафен» отправится 28 марта. Автобус будет курсировать по средам в сторону Германии, по пятницам — в обратном направлении.
Стоимость проезда туда-обратно составляет 22 420 рублей (в одном направлении 11800 ₽). До Берлина и обратно — 18050 ₽ и 9500 ₽ в одном направлении. При покупке билетов онлайн через сайт автовокзала взимается комиссия 5%.
Рейс в Германию отменяли в прошлом году из-за снижения пассажиропотока.