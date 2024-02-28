Предупреждение о повышенном загрязнении воздуха в Челябинске продлили еще на двое суток

Напомним, с 19 февраля в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.
В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями до 19 часов 1 марта в Челябинске, Коркино, Златоусте, Аше и Магнитогорске будет действовать предупреждение о НМУ первой степени.
Предприятия обязаны сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.
Как следует из прогноза, ночью 29 февраля в регионе будет минус 9−14, на юге — 13−18, в низинах — до 25 мороза. Днем в четверг ожидается лот минус 1 до плюс 4 градусов, в низинах — до минус 4. При переменной облачности только на крайнем севере возможен небольшой снег. Ветер западный, юго-западный 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
Ночью 1 марта будет минус 8−13, в низинах — до 18 градусов. Днем в пятницу от минус 4 до плюс 1 градуса. Ветер северо-западный 3−8 м/с, без осадков.
Ночью 2 марта прогнозируется минус 11−16, днем в субботу будет от нуля до минус 5 градусов. Ветер неустойчивый и слабый, также без осадков.
В Челябинске ночью 29 февраля будет минус 12−14, 1 марта — 1012, 2 марта — 11−13 градусов. Днем в четверг плюс 2−4, пятницу — около нуля, субботу — от нуля до минус 2.