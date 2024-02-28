Предупреждение о повышенном загрязнении воздуха в Челябинске продлили еще на двое суток

Как следует из прогноза, ночью 29 февраля в регионе будет минус 9−14, на юге — 13−18, в низинах — до 25 мороза. Днем в четверг ожидается лот минус 1 до плюс 4 градусов, в низинах — до минус 4. При переменной облачности только на крайнем севере возможен небольшой снег. Ветер западный, юго-западный 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.