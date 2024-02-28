Евразийский НОЦ будет развивать научный туризм в Башкирии

— Большой опыт работы на особенных природных территориях нашей республики — преимущественно международного значения, например, в биорезервате ЮНЕСКО «Башкирский Урал», геопарке ЮНЕСКО’Янган-Тау, стремящемся геопарке ЮНЕСКО «Торатау», на особо охраняемых природных территориях — и очень эффективное содружество представителей нашего университета, работающих в совершенно разных областях, важных для развития территорий и улучшения жизни людей, помогли нам запустить в этом году новое направление — устойчивый туризм. Его результаты — это маршруты научно-популярного туризма. Сейчас мы разрабатываем их для геопарка «Торатау». А теперь в содружестве с коллегами из других вузов и с представителями туриндустрии мы запускаем серию маршрутов научно-популярного туризма для Евразийского НОЦ мирового уровня. Мы надеемся, что наш опыт поможет развить в республике эту новую туристическую отрасль и будет способствовать её социально-экономическому развитию, привлечению инвестиций.