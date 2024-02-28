Евразийский НОЦ будет развивать научный туризм в Башкирии

— Евразийский НОЦ делает ставку на поддержку ученых и расширение для них уже имеющихся возможностей через создание новой научно-исследовательской инфраструктуры. В регионе открываются новые точки притяжения для студентов и молодых ученых: лаборатории мирового уровня, научные площадки, аудитории НОЦ, одним из первых в России открыл свои двери межвузовский студенческий кампус в Уфе. Сейчас мы активно проводим работу над созданием и научно-популярных маршрутов. Задача Евразийского НОЦ показать и рассказать о высоком научном потенциале Башкирии: оператором проекта «Научный туризм» выступит управляющая компания научно-образовательного центра республики, — отметила директор управляющей компании НОЦ РБ Наталия Латыпова.
Увидеть и оценить новые туристические маршруты сможет практически любой желающий: от студента до ведущего ученого, а также все те, кто заинтересован в получении новых знаний и хочет «прикоснуться к науке». В роли туриста каждый из гостей сможет узнать о научных и технологических достижениях Башкортостана не только от экскурсоводов, но и участвуя в лекциях и экспериментах.
Участие в разработке научно-популярных маршрутов примут представители УГНТУ, УУНиТ и УФИЦ РАН.
— На совещании учеными нашего научного центра были предложены маршруты по направлениям нефтехимии, биологии, а также по развитию физико-математических и историко-этнографических научных исследований. Уверен, в совместной работе с коллегами появятся и новые маршруты на стыке указанных направлений, — подчеркнул заместитель руководителя по научно-организационной работе УФИЦ РАН Ильдус Шаяхметов.
— Совместно с командой Евразийского НОЦ мы уже имеем опыт создания и реализации отраслевых туристических маршрутов: в регионе с успехом реализовался проект, в рамках профориентационных мероприятий со школьниками — промышленный туризм. И именно тогда зародились идеи по разработке научно-образовательных маршрутов. Башкортостан — уникальный регион с научно-исследовательским потенциалом, — рассказала старший преподаватель кафедры Туризм, гостиничный и ресторанный сервис ИЭС УГНТУ Ольга Хайретдинова.
В роли туриста каждый из гостей сможет узнать о научных и технологических достижениях Башкортостана, не только слушая экскурсоводов, но и участвуя в лекциях и экспериментах.
Директор Центра «ESG-модели роста новых экотерриторий», кандидат филологических наук, доцент кафедры теории языка и методики его преподавания, УУНиТ Рената Лукманова считает, что наш регион благодаря научному туризму получит новый опыт и усилит бекграунд новыми успешными и привлекательными кейсами:
— Большой опыт работы на особенных природных территориях нашей республики — преимущественно международного значения, например, в биорезервате ЮНЕСКО «Башкирский Урал», геопарке ЮНЕСКО’Янган-Тау, стремящемся геопарке ЮНЕСКО «Торатау», на особо охраняемых природных территориях — и очень эффективное содружество представителей нашего университета, работающих в совершенно разных областях, важных для развития территорий и улучшения жизни людей, помогли нам запустить в этом году новое направление — устойчивый туризм. Его результаты — это маршруты научно-популярного туризма. Сейчас мы разрабатываем их для геопарка «Торатау». А теперь в содружестве с коллегами из других вузов и с представителями туриндустрии мы запускаем серию маршрутов научно-популярного туризма для Евразийского НОЦ мирового уровня. Мы надеемся, что наш опыт поможет развить в республике эту новую туристическую отрасль и будет способствовать её социально-экономическому развитию, привлечению инвестиций.
Справка. Строительство кампуса ведется по поручению президента РФ Владимира Путина и в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты» минобрнауки России. Проект уфимского кампуса — это студенческое пространство с жилыми помещениями на 4,3 тысячи человек, учебно-научным комплексом, лабораториями, деловыми зонами, магазинами, уютными скверами и другими объектами комфортной городской среды, которые также будут доступны для всех жителей и гостей Уфы.