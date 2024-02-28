Нехватка кадров и старые автобусы: мэрия Казани объяснила проблемы на маршруте № 63

Однако текущее транспортное сообщение с поселком Левченко не утраивает местных жителей, которые обратились в редакцию «Реального времени». Они поделились, что автобусный маршрут № 63, который следует по улице Васильченко, не соблюдает график движения. Автобус заканчивает работу в 19.00, а иногда утром не приезжает вовсе, заставляя пассажиров ждать его по несколько часов. Кроме того, чтобы добраться до разъезда Восстания, жители вынуждены ехать с пересадками, начиная с ближайшей остановки на улице Васильченко.