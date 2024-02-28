Пока в списках дрофы, грифы, альпаки: «Тайган» будет обмениваться животными с заповедником «Аскания-Нова»

В одном из самых известных сафари-парков России «Тайган» живут не только львы и тигры. В отдельных вольерах там уживаются волки, ламы, ослицы, еноты и птицы. С каждым годом коллекция живности пополняется новыми видами. К тому же, после начала спецоперации владелец и директор парка Олег Зубков регулярно выезжает на территории новых российских регионов, чтобы спасти питомцев, которые находятся под угрозой.
После таких поездок в крымском зоопарке появился знаменитый енот, который наделал немало шуму из-за своего непростого характера, херсонская волчица, у которой местные ветеринары вылечили проблемы с ЖКТ, больная и истощенная львичка Асада — ей буквально подарили вторую жизнь. Таких примеров в «Тайгане» и ялтинском зоопарке «Сказка» еще очень много.
НОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ.
Чтобы укрепить связь с Херсонской областью, в конце февраля Олег Зубков подписал соглашение о сотрудничестве с биосферным заповедником «Аскания-Нова». В скором времени они планируют совершить обмен животными с целью сохранения видов и улучшения качества коллекций обоих учреждений. Об этом КП-Крым рассказала пресс-секретарь «Тайгана» Татьяна Алексагина.
— Осенью прошлого года мы обсуждали сотрудничество, а в этом году, наконец, начали приближаться к осуществлению. Составили списки животных, которые можем предложить заповеднику, а они в скором времени пришлют нам свой. Мы планируем обмениваться определенными видами краснокнижных животных. В списках есть различные дрофы, грифы, альпаки, волки и другие животные — всего около 15 позиций, — отметила Алексагина.
10 ЛЕТ СТАГНАЦИИ.
По словам пресс-секретаря, херсонский заповедник был основан еще в XIX веке. Раньше он активно сотрудничал с «Тайганом» и часто обменивался коллекциями краснокнижных животных. Оттуда в Крым приезжали зебры, страусы и другие виды. Но в 2014 году сотрудничество резко прекратилось из-за запретов киевских властей. Десять лет численность животных в «Аскании-Нова» уменьшалась из-за недостатка средств для содержания.
— Но сейчас есть огромный шанс восстановить утраченное и пополнить коллекцию краснокнижных видов. Нам важно помочь и поучаствовать в этом. Тем более заповедник не видел гостей около двух лет. Там также есть сложности с документами, которые возникли при переходе из одного государства в другое.
РЯДОМ С ЛИНИЕЙ ФРОНТА.
Сам заповедник находится рядом с линией фронта, поэтому специалистам крымского сафари-парка важно помочь животным и обеспечить им безопасность на территории «Тайгана» на время проведения СВО.
Напомним, недавно из Мариуполя в Крым привезли зебру с жуткими наростами на ногах. Сейчас она обживается в новом вольере и проходит карантин в ялтинском зоопарке «Сказка». Несмотря на то, что в новых условиях она находится всего две недели, животное хорошо адаптировалось — даже берет еду из рук. Из-за неподходящего покрытия в вольере мариупольского зоопарка у животного выросли немалых размеров копыта, которые доставляли ему огромный дискомфорт. Решить проблемы со здоровьем помог Олег Зубков.