Пока в списках дрофы, грифы, альпаки: «Тайган» будет обмениваться животными с заповедником «Аскания-Нова»

Напомним, недавно из Мариуполя в Крым привезли зебру с жуткими наростами на ногах. Сейчас она обживается в новом вольере и проходит карантин в ялтинском зоопарке «Сказка». Несмотря на то, что в новых условиях она находится всего две недели, животное хорошо адаптировалось — даже берет еду из рук. Из-за неподходящего покрытия в вольере мариупольского зоопарка у животного выросли немалых размеров копыта, которые доставляли ему огромный дискомфорт. Решить проблемы со здоровьем помог Олег Зубков.