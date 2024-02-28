Бурак Озчивит, Катя Лель и Милош Бикович: кого ждать на фестивале в Сириусе

Так, со 2 по 5 марта на фестивале пройдут концерты с участием популярных российских исполнителей: HammAli & Navai, Ramil, DJ Imanbek, IOWA, Cream Soda, Filatov & Karas, Seville, DJ Федор Фомин и Катя Лель.
4 марта состоится лекторий VK Day. Здесь пройдет лекции и автограф-сессии с артистами.
Например, стендап-комик Нурлан Сабуров расскажет об уникальности юмора и о том, сможет ли искусственный интеллект достичь человеческой остроты ума и заменить комиков.
Фигуристка Алина Загитова и блогер Ян Дилан обсудят последние тренды социальных сетей.
А рэпер ST и блогер, певица Валя Карнавал раскроют секреты создания хитов, которые находят отклик у миллионов.
Кроме того, в рамках фестиваля запланировано ледовое шоу Ильи Авербуха.
На марафоне «Знание. Первые» пройдут лекции, мастер-классы и программы от сербского кинорежиссера Эмира Кустурицы, олимпийского чемпиона Романа Костомарова, бразильского футболиста Роберто Карлоса, народного артиста России Владимира Машкова и других.
Также в «Сириусе» состоится сольный концерт Леонида Агутина.
6 марта на ВФМ покажут проект «Наш космос». В качестве ведущих шоу выступят актеры Юлия Пересильд и Милош Бикович.
Планируется, что также площадку ВФМ посетят звезда турецких сериалов Бурак Озчивит, дирижер Юрий Башмет, актер и телеведущий Дмитрий Харатьян и еще десятки мировых звезд.