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Бурак Озчивит, Катя Лель и Милош Бикович: кого ждать на фестивале в Сириусе

СИРИУС, 28 февраля, ФедералПресс. С 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус» пройдет Всемирный фестиваль молодежи. Среди звезд события — актер турецких сериалов Бурак Озчивит, певица Катя Лель, группа HammAli & Navai, IOWA, спортсменка Алина Загитова, комик Нурлан Сабуров и многие другие. Рассказываем, каких артистов можно будет увидеть на фестивале.
Источник: РИА "ФедералПресс"

Так, со 2 по 5 марта на фестивале пройдут концерты с участием популярных российских исполнителей: HammAli & Navai, Ramil, DJ Imanbek, IOWA, Cream Soda, Filatov & Karas, Seville, DJ Федор Фомин и Катя Лель.

4 марта состоится лекторий VK Day. Здесь пройдет лекции и автограф-сессии с артистами.

Например, стендап-комик Нурлан Сабуров расскажет об уникальности юмора и о том, сможет ли искусственный интеллект достичь человеческой остроты ума и заменить комиков.

Фигуристка Алина Загитова и блогер Ян Дилан обсудят последние тренды социальных сетей.

А рэпер ST и блогер, певица Валя Карнавал раскроют секреты создания хитов, которые находят отклик у миллионов.

Кроме того, в рамках фестиваля запланировано ледовое шоу Ильи Авербуха.

На марафоне «Знание. Первые» пройдут лекции, мастер-классы и программы от сербского кинорежиссера Эмира Кустурицы, олимпийского чемпиона Романа Костомарова, бразильского футболиста Роберто Карлоса, народного артиста России Владимира Машкова и других.

Также в «Сириусе» состоится сольный концерт Леонида Агутина.

6 марта на ВФМ покажут проект «Наш космос». В качестве ведущих шоу выступят актеры Юлия Пересильд и Милош Бикович.

Планируется, что также площадку ВФМ посетят звезда турецких сериалов Бурак Озчивит, дирижер Юрий Башмет, актер и телеведущий Дмитрий Харатьян и еще десятки мировых звезд.

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