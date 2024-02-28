Бурак Озчивит, Катя Лель и Милош Бикович: кого ждать на фестивале в Сириусе

СИРИУС, 28 февраля, ФедералПресс. С 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус» пройдет Всемирный фестиваль молодежи. Среди звезд события — актер турецких сериалов Бурак Озчивит, певица Катя Лель, группа HammAli & Navai, IOWA, спортсменка Алина Загитова, комик Нурлан Сабуров и многие другие. Рассказываем, каких артистов можно будет увидеть на фестивале.