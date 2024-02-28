В Москве простились с Вячеславом Лебедевым

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Проститься с Вячеславом Лебедевым приехал в том числе президент Владимир Путин. Кроме того, в церемонии прощания приняли участие зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава СКР Александр Бастрыкин, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин, глава МВД Владимир Колокольцев, министр юстиции Константин Чуйченко, глава Конституционного суда Валерий Зорькин.
Лебедев руководил Верховным судом с июля 1989 года. Он умер 24 февраля в возрасте 80 лет. По информации «Ъ», причиной его смерти стала онкология. На время церемонии прощания с ним в центре Москвы перекрывали движение на участке улицы Большая Дмитровка.
Лаура Кеффер