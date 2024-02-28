В Москве простились с Вячеславом Лебедевым

В Москве завершилась церемония прощания с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым. Она проходила в Доме союзов в центре города, на нее пришли несколько сотен человек, сообщает ТАСС. После церемонии патриарх Кирилл совершит отпевание Лебедева в храме Христа Спасителя, затем его похоронят на Новодевичьем кладбище.