Хабиров заявил о намерении установить в Уфе памятник мотогонщику Габдрахману Кадырову

Габдрахман Кадыров — единственный в СССР шестикратный чемпион мира в мотогонках на льду, чемпион Европы, трехкратный чемпион СССР в командных гонках. Он более десяти лет выступал за сборную СССР, затем работал в ней старшим тренером, тренировал уфимскую команду «Башкирия». За внешне сходство с членами группы The Beatles его часто называли за рубежом «битл-боем».