Вчера, 27 февраля, глава Башкирии Радий Хабиров заявил о намерении установить в Уфе памятник мотогонщику Габдрахману Кадырову. Об инициативе он рассказал в Уфимском государственном татарском театре «Нур» на встрече с представителями татарской общественности республики, на которой обсуждались вопросы укрепления межнационального согласия, развития татарского языка и культуры, а также поддержки социальных инициатив.
Габдрахман Кадыров — единственный в СССР шестикратный чемпион мира в мотогонках на льду, чемпион Европы, трехкратный чемпион СССР в командных гонках. Он более десяти лет выступал за сборную СССР, затем работал в ней старшим тренером, тренировал уфимскую команду «Башкирия». За внешне сходство с членами группы The Beatles его часто называли за рубежом «битл-боем».
Напомним, в начале месяца в уфимском парке имени Ленина, что напротив здания Госсобрания-Курултая, открылся памятник первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову. В этот день видному государственному деятелю федерального масштаба могло бы исполниться 90 лет.