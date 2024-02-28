В Пермском планетарии с 1 марта вырастут цены на билеты. В среднем цена одного билета увеличится на 50 ₽
Как рассказали в планетарии, цена одного билета на сеанс в афише с 09:00 до 14:45 составит 250 ₽, с 15:00 до 21:00 — 300 ₽ Посещение премьерного показа с 1 марта обойдется в 400 ₽
Цена билета на сеанс по групповой заявке от 25 человек составит: с 09:00 до 16.45 — 200 ₽, с 17:00 до 21:00 — 250 ₽
Концерты, праздничные и индивидуальные мероприятия будут в пределах 400 — 5000 ₽ Выезды с мобильным планетарием — от 200 ₽
Льготный билет для социально незащищенной группы населения по субботам на 17:30 будет стоить 200 ₽, по групповой заявке не менее 25 человек — 150 ₽
Самые демократичные цены придутся на наблюдения в телескоп: вечернее наблюдение — 50 ₽, ночное наблюдение — 100 ₽ Дневное наблюдение Солнца для гостей Пермского планетария останется бесплатным. (0+).