В кемеровском Пионере, где летом не было воды, начали монтировать станцию

Станция станет важным элементом системы водоснабжения, потому что именно она поддерживает необходимое давление в сетях. Фундамент для неё залили в прошлом году. Ветка нового водопровода от улицы Грузовой почти готова — осталось уложить около 300 метров трубопровода. Общая протяжённость новых сетей составит 3,2 км.