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В кемеровском Пионере, где летом не было воды, начали монтировать станцию

Врезка нового водопровода в действующую систему и пусконаладочные работы запланированы на май этого года.

По сообщению кемеровской мэрии, специалисты начали монтировать повысительно-насосную станцию в жилом районе Пионер. Прошлым летом в некоторых домах частного сектора были перебои с водой, и её приходилось разводить на водовозках.

«Сегодня специалисты установили сборную модульную конструкцию, внутри которой в ближайшее время смонтируют насосное оборудование. После этого останется настроить насосы и благоустроить территорию вокруг ПНС», — пишут сотрудники администрации.

Станция станет важным элементом системы водоснабжения, потому что именно она поддерживает необходимое давление в сетях. Фундамент для неё залили в прошлом году. Ветка нового водопровода от улицы Грузовой почти готова — осталось уложить около 300 метров трубопровода. Общая протяжённость новых сетей составит 3,2 км.

Врезка нового водопровода в действующую систему и пусконаладочные работы пройдут в мае.