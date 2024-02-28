В кемеровском Пионере, где летом не было воды, начали монтировать станцию

По сообщению кемеровской мэрии, специалисты начали монтировать повысительно-насосную станцию в жилом районе Пионер. Прошлым летом в некоторых домах частного сектора были перебои с водой, и её приходилось разводить на водовозках.
«Сегодня специалисты установили сборную модульную конструкцию, внутри которой в ближайшее время смонтируют насосное оборудование. После этого останется настроить насосы и благоустроить территорию вокруг ПНС», — пишут сотрудники администрации.
Станция станет важным элементом системы водоснабжения, потому что именно она поддерживает необходимое давление в сетях. Фундамент для неё залили в прошлом году. Ветка нового водопровода от улицы Грузовой почти готова — осталось уложить около 300 метров трубопровода. Общая протяжённость новых сетей составит 3,2 км.
Врезка нового водопровода в действующую систему и пусконаладочные работы пройдут в мае.