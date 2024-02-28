Чем займется туристическая полиция, которую создают в Анапе

Кроме того, на курорте на время курортного сезона за каждым детским лагерем закрепят сотрудника ОПДН. На прогулочных зонах выставят патрули полицейских на электромобилях с видеокамерами, интегрированными в систему «Безопасный город» с возможностью распознавания лиц.