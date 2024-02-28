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Чем займется туристическая полиция, которую создают в Анапе

В Анапе 18 марта начнет работать туристическая полиция. В состав нового отдела войдут опытные сотрудники. Полицейские займутся охраной общественного порядка на популярных объектах курорта, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

О создании туристической полиции было объявлено на заседании антитеррористической комиссии города-курорта.

Как объяснил и.о. начальника Отдела МВД России по городу Анапе Денис Клещёв, сотрудники нового ведомства возьмут под контроль Театральную площадь, улицу Горького, набережную, парк 30-летия Победы.

Кроме того, на курорте на время курортного сезона за каждым детским лагерем закрепят сотрудника ОПДН. На прогулочных зонах выставят патрули полицейских на электромобилях с видеокамерами, интегрированными в систему «Безопасный город» с возможностью распознавания лиц.

Полицейских, дежурящих на пляжах, обеспечат квадроциклами.

туризм и отдых