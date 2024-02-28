Чем займется туристическая полиция, которую создают в Анапе

О создании туристической полиции было объявлено на заседании антитеррористической комиссии города-курорта.
Как объяснил и.о. начальника Отдела МВД России по городу Анапе Денис Клещёв, сотрудники нового ведомства возьмут под контроль Театральную площадь, улицу Горького, набережную, парк 30-летия Победы.
Кроме того, на курорте на время курортного сезона за каждым детским лагерем закрепят сотрудника ОПДН. На прогулочных зонах выставят патрули полицейских на электромобилях с видеокамерами, интегрированными в систему «Безопасный город» с возможностью распознавания лиц.
Полицейских, дежурящих на пляжах, обеспечат квадроциклами.