Более 20 детей-сирот оставались в челябинской больнице без няни

Ранее жительница поселка Потанино пожаловалась на плохое отношение медицинского персонала к двухлетней девочке из дома малютки. Ребенок был без присмотра, а зайти к нему не разрешали. После этого региональное министерство социальных отношений направило в медучреждение няню.