Более 20 детей-сирот оставались в челябинской больнице без няни

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, девочка является воспитанницей Центра содействия семейному воспитанию Копейска. Она была на лечении без сопровождения работника организации для детей-сирот.
С начала года в этой больнице лечились 47 воспитанников центра, но сопровождением сотрудника учреждения социального обслуживания был обеспечен только 21 ребенок. Руководителям медицинского учреждения и Центра содействия семейного воспитания внесены представления с требованием устранить нарушения.
Ранее жительница поселка Потанино пожаловалась на плохое отношение медицинского персонала к двухлетней девочке из дома малютки. Ребенок был без присмотра, а зайти к нему не разрешали. После этого региональное министерство социальных отношений направило в медучреждение няню.