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Более 20 детей-сирот оставались в челябинской больнице без няни

Прокуратура проверила детскую больницу Копейска (Челябинская область), где двухлетняя девочка-сирота находилась без присмотра. Оказалось, что с начала года без сопровождения взрослых в стационаре лечились 26 детей в возрасте до четырех лет.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, девочка является воспитанницей Центра содействия семейному воспитанию Копейска. Она была на лечении без сопровождения работника организации для детей-сирот.

С начала года в этой больнице лечились 47 воспитанников центра, но сопровождением сотрудника учреждения социального обслуживания был обеспечен только 21 ребенок. Руководителям медицинского учреждения и Центра содействия семейного воспитания внесены представления с требованием устранить нарушения.

Ранее жительница поселка Потанино пожаловалась на плохое отношение медицинского персонала к двухлетней девочке из дома малютки. Ребенок был без присмотра, а зайти к нему не разрешали. После этого региональное министерство социальных отношений направило в медучреждение няню.

Прокуратура