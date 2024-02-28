Спустя 10 лет частная авиакомпания снова свяжет прямыми рейсами Прагу и Ташкент

«Правда, продлилось это недолго — в 2009 году компания начала летать в Узбекистан, в 2012 году открыла тут свое представительство, но уже в 2014 году ушла с рынка. Причина проста — направление оказалось невыгодным. Естественно — на одних туристах далеко не улетишь, а деловая активность в Узбекистане тогда оставляла желать лучшего. Кроме того, тарифы в наших аэропортах были такие, что авиакомпании быстро теряли интерес», — рассказал эксперт.