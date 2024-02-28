Спустя 10 лет частная авиакомпания снова свяжет прямыми рейсами Прагу и Ташкент

По словам генерального директора Моисея Пака, запуск направления Ташкент — Прага является первым в списке из европейских городов, которые авиакомпания планирует открыть в этом году.
«Установление прямых рейсов в Ташкент было нашей долгосрочной целью. Запуск данного маршрута является результатом наших переговоров с авиакомпанией Qanot Sharq, которые длились более года», — подтвердил его слова директор по авиационному бизнесу аэропорта Праги Ярослав Филип.
Первый полет запланирован на 18 апреля 2024 года.
Автор канала «Пик Скартариса» Темурмалик Эльмурадов отметил, что последний раз прямые рейсы между двумя столицами были в 2014 году. Тогда их совершала Czech Airlines на Airbus A-319 два раза в неделю.
«Правда, продлилось это недолго — в 2009 году компания начала летать в Узбекистан, в 2012 году открыла тут свое представительство, но уже в 2014 году ушла с рынка. Причина проста — направление оказалось невыгодным. Естественно — на одних туристах далеко не улетишь, а деловая активность в Узбекистане тогда оставляла желать лучшего. Кроме того, тарифы в наших аэропортах были такие, что авиакомпании быстро теряли интерес», — рассказал эксперт.
Однако теперь, по его словам, настали другие времена. И это хорошо, ведь прямых рейсов из Узбекистана в Европу много не бывает.
Для справки. Qanot Sharq основана в 1998 году как компания, занимающаяся организацией грузовых и пассажирских авиаперевозок. В 2021 году, после отмены монополии в системе авиации Узбекистана, компания приобрела собственные самолеты, в настоящее время в ее авиапарке 6 современных лайнеров типа Airbus A320CEO, Airbus A321NEO, Airbus А330CEO.
Авиакомпания осуществляет перелеты в такие города, как Джидда, Медина, Москва, Санкт-Петербург, Камрань, Тель-Авив, Стамбул, Шарм-эш-Шейх, на острова Пхукет и Фукуок. Планируется расширение перелетов, включая направления — Бангкок, остров Бали, Куала-Лумпур, Мадрид, Милан, Париж, Санья, Сеул, Шанхай.