В Кемерове вбили первую сваю 8-этажного корпуса инфекционной больницы

«Новый корпус — это совершенно иные условия для работы врачей и размещения пациентов. В нашу новую лабораторию приходят пять молодых специалистов, которые сейчас завершают обучение. К моменту запуска нового корпуса нам надо дополнительно 10 врачей и около 40 человек среднего персонала», — говорит главный врач Кузбасской клинической инфекционной больницы Светлана Кудашева.