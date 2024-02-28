В Кемерове вбили первую сваю 8-этажного корпуса инфекционной больницы

В Кемерове рядом с Кузбасской клинической инфекционной больницей вбили первую сваю нового 8-этажного лечебного корпуса. Стационар рассчитан на 320 коек. Сдать объект за 5 млрд рублей власти планируют к концу 2025 года.
«Новый корпус — это совершенно иные условия для работы врачей и размещения пациентов. В нашу новую лабораторию приходят пять молодых специалистов, которые сейчас завершают обучение. К моменту запуска нового корпуса нам надо дополнительно 10 врачей и около 40 человек среднего персонала», — говорит главный врач Кузбасской клинической инфекционной больницы Светлана Кудашева.
Теперь в Кузбассе строят инфекционные комплексы, чтобы на одной территории был весь ряд необходимых объектов. Они рассчитаны на все виды патогенов, в том числе 1-ой группы опасности.
В конце января в областной инфекционной больнице начал работать новый лабораторный корпус. На его открытии присутствовал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Также на территории больницы планируют построить станцию дезинфекции автомобилей.
Сейчас лечебные и диагностические отделения больницы располагаются в двух 3-этажных зданиях 1968 года постройки и одном 2-этажном 1978 года. В отдельном модульном здании находится отделение рентгенологической диагностики.