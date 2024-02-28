Протяженность маршрута Э-17 составит более 25 километров

Общая протяженность маршрута электробуса № 17 от площади Минина и Пожарского до микрорайона «Цветы» и обратно превысит 25 километров, сообщили ИА «Время Н» в троллейбусном депо № 1 Нижнего Новгорода.
Данное расстояние рассчитано с учетом объезда перекрытой на время строительства метро площади Свободы.
От Кремля транспорт пойдет по улицам Ковалихинская и Белинского, а у театра оперы и балета повернет на улицу Ванеева. Далее он проследует привычным маршрутом: по улицам Ванеева, адмирала Васюнина, генерала Ивлиева и маршала Рокоссовского. На перекрестке улиц Рокоссовского и Ванеева повернет налево и проследует до конечной остановки в микрорайоне «Цветы». Дорога к площади Минина и Пожарского пройдет по тем же улицам в обратном направлении.
По словам специалистов, дополнительной подзарядки электробусу не потребуется: ресурс батарей рассчитан на работу в течение целой смены.