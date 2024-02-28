Делегация из Узбекистана отправилась на Всемирный фестиваль молодежи

«Сегодня утром первая команда из Узбекистана… первые пятьдесят человек отправилась на Всемирный фестиваль молодежи, который в этом году семь дней будет проходить в Сочи… Всего же более двухсот делегатов будут представлять Узбекистан на ВФМ — 2024», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале представительства.
В состав узбекистанской делегации вошли учащиеся старших классов, студенты, участники движения «Волонтеры Победы», предприниматели и преподаватели школ и вузов, уточнили в пресс-службе.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. На фестивале заявлено 20 тысяч участников, половина из них — иностранцы. Как рассказывал глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин, подготовка к фестивалю практически завершена, власти находятся в ожидании гостей и участников крупного мирового события.
РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.