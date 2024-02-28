Делегация из Узбекистана отправилась на Всемирный фестиваль молодежи

«Сегодня утром первая команда из Узбекистана… первые пятьдесят человек отправилась на Всемирный фестиваль молодежи, который в этом году семь дней будет проходить в Сочи… Всего же более двухсот делегатов будут представлять Узбекистан на ВФМ — 2024», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале представительства.