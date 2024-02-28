В Адлере высадят 180 деревьев в честь Всемирного фестиваля молодежи

Основная задача — изобразить мурал в национальных традициях своей страны в целях обмена культурными ценностями. При этом агломерация работ уличного искусства была выстроена таким образом, чтобы гости, приезжающие на Всемирный фестиваль, уже по пути из аэропорта могли увидеть цветные работы авторов. В оргкомитете фестиваля «Новые формы» не исключают, что рисунки художников разных стран станут своеобразным культурным объектом, привлекающим внимание не только местных жителей, но и туристов, приезжающих на отдых в Сочи и на федеральную территорию Сириус.