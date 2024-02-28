В Адлере высадят 180 деревьев в честь Всемирного фестиваля молодежи

Всемирный фестиваль стартует на федеральной территории Сириус, соседствующей с Адлером, уже через два дня и продлится до 7 марта.
«180 деревьев будет высажено при поддержке ППК “Российский экологический оператор”, ГК “Росатом” и Всероссийское экологическое общественное движение “Экосистема”. Выбрано место — улица Худякова в Адлерском районе», — написала Калинина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что на месте появятся кипарисы, гималайские кедры, крымские сосны, ногоплодники и сизые дубы.
«Место символическое — рядом с пятью домами, где нарисуют муралы, посвященные Всемирному фестивалю молодежи. Первый фасад практически готов. Территория передана под проектирование аллеи благоустройства».
Калинина подчеркнула, что совсем скоро эта территория станет местом притяжения не только для городских жителей, но и для туристов.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. На фестивале заявлено 20 тысяч участников, половина из них — иностранцы. В рамках всемирного фестиваля стартовал еще один — «Новые формы», организованный при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В фестивале участвуют 25 художников из 11 стран, проект предполагает роспись городской инфраструктуры площадью более 4 тысяч квадратных метров.
Основная задача — изобразить мурал в национальных традициях своей страны в целях обмена культурными ценностями. При этом агломерация работ уличного искусства была выстроена таким образом, чтобы гости, приезжающие на Всемирный фестиваль, уже по пути из аэропорта могли увидеть цветные работы авторов. В оргкомитете фестиваля «Новые формы» не исключают, что рисунки художников разных стран станут своеобразным культурным объектом, привлекающим внимание не только местных жителей, но и туристов, приезжающих на отдых в Сочи и на федеральную территорию Сириус.
РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.