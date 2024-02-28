В Казани не хватает почти тысячи водителей автобусов. Укомплектованность штата составляет всего 58%. Об этом на отчетной сессии Казгордумы заявил мэр города Ильсур Метшин.
«Состояние городского общественного транспорта зависит не только от подвижного состава, но и кадровой политики. Нехватка водителей и кондукторов — 920 и 820 человек соответственно», — сообщил Метшин.
Нехватку кондукторов пытаются решить внедрением бескондукторной системы оплаты. На 50% она уже внедрена на электротранспорте, в будущем планируется распространить опыт и на автобусы.
Также Метшин рассказал, что требуется обновления подвижного состава. Так, 250 автобусов нужно заменить из-за предельного срока эксплуатации.