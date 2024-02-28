Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Казани не хватает почти тысячи водителей автобусов

Среди кондукторов также острый дефицит кадров.
Источник: Комсомольская правда

В Казани не хватает почти тысячи водителей автобусов. Укомплектованность штата составляет всего 58%. Об этом на отчетной сессии Казгордумы заявил мэр города Ильсур Метшин.

«Состояние городского общественного транспорта зависит не только от подвижного состава, но и кадровой политики. Нехватка водителей и кондукторов — 920 и 820 человек соответственно», — сообщил Метшин.

Нехватку кондукторов пытаются решить внедрением бескондукторной системы оплаты. На 50% она уже внедрена на электротранспорте, в будущем планируется распространить опыт и на автобусы.

Также Метшин рассказал, что требуется обновления подвижного состава. Так, 250 автобусов нужно заменить из-за предельного срока эксплуатации.