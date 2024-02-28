Две новые остановки появятся в экспресс-автобусе до Пулково с 1 марта

В конце 2023 года в Петербурге запустили новый автобусный экспресс-маршрут № 82Э, который соединяет аэропорт Пулково со станцией метро «Проспект Ветеранов». Он полюбился горожанам, ведь за счет малого числа остановок добраться от одной точки в другую можно довольно быстро. Однако, как показала практика, автобусу все же не хватает остановок на пути от воздушной гавани. Поэтому было решено ввести еще два остановочных пункта. Об этом сообщили в комитете по транспорту.
— С 1 марта на автобусном экспресс-маршруте № 82Э при движении автобусов от аэропорта в сторону города вводятся дополнительные остановочные пункты: на Дачном проспекте у бульвара Новаторов — «Бульвар Новаторов, Станция метро “Проспект Ветеранов”, а также на проспекте Ветеранов — “Проспект Ветеранов”, — сообщили в пресс-службе.
Кроме того, с 1 марта в автобусах № 476 остановки «Невский лесопарк» и «Ермак, 1» как в прямом, так и в обратном направлении, переводятся в статус «по требованию». Это значит, что пассажирам, которым требуется на них выйти, нужно перед остановкой нажать на кнопку на поручне около двери.