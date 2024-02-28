Две новые остановки появятся в экспресс-автобусе до Пулково с 1 марта

В конце 2023 года в Петербурге запустили новый автобусный экспресс-маршрут № 82Э, который соединяет аэропорт Пулково со станцией метро «Проспект Ветеранов». Он полюбился горожанам, ведь за счет малого числа остановок добраться от одной точки в другую можно довольно быстро. Однако, как показала практика, автобусу все же не хватает остановок на пути от воздушной гавани. Поэтому было решено ввести еще два остановочных пункта. Об этом сообщили в комитете по транспорту.