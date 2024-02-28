Автомобилистов просят быть внимательными на этом участке и строго следовать указаниям дорожных знаков.
В начале февраля на мосту провели техническое обслуживание одного из деформационных швов. Основной ремонт запланирован на апрель-май.
Елена Ковалева.
Скорость движения по Мызинскому мосту ограничили до 40 км/ч
В Нижнем Новгороде максимальную скорость движения по Мызинскому мосту ограничили до 40 км/ч. Такие меры приняли, чтобы уменьшить количество аварий и сохранить конструкции переправы в исправном состоянии, сообщили в мэрии.
Автомобилистов просят быть внимательными на этом участке и строго следовать указаниям дорожных знаков.