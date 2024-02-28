Краснодар захватит теплая погода — точные даты

28 февраля в краевой столице малооблачно, без осадков. Ветер восточной четверти 5−10 м/с, днем и вечером порывы до 12 м/с.
— Температура воздуха ночью 0…-2°, днем 10…12°, — сообщили в пресс-службе Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
С 28 февраля столбики термометров пойдут вверх. До конца дня 29 февраля в городе ожидается ясная погода, +12..+14 градусов. 1 марта горожан порадует солнце. В этот день воздух прогреется до +15..+16 градусов.
Как ранее сообщало информагентство, на территории Кубани сохраняется предупреждение о сходе лавин. Жителей и гостей региона, а также соседствующей Адыгеи просят быть внимательными и ограничить походы в горы.