Директор самарского ТТУ сообщил об износе наземного электротранспорта на 90%

Трамвайные пути при этом изношены на 67%.



По словам руководителя ТТУ, недавно были списаны 10 трамвайных вагонов, еще столько же планируется реконструировать и продлить срок их эксплуатации. Также в планах предприятия значится закупка низкопольного трехсекционного трамвая.



В 2024 году предприятие собирается провести реконструкцию отдельных участков трамвайной линии на ул. Ново-Садовой от Барбошиной поляны до завода им. Тарасова.



Андрей Сазонов.