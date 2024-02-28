Трамвайные пути при этом изношены на 67%.
По словам руководителя ТТУ, недавно были списаны 10 трамвайных вагонов, еще столько же планируется реконструировать и продлить срок их эксплуатации. Также в планах предприятия значится закупка низкопольного трехсекционного трамвая.
В 2024 году предприятие собирается провести реконструкцию отдельных участков трамвайной линии на ул. Ново-Садовой от Барбошиной поляны до завода им. Тарасова.
Андрей Сазонов.
Директор самарского ТТУ сообщил об износе наземного электротранспорта на 90%
Директор самарского муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов сообщил, что износ городского трамвайного парка составляет 90,2%, а троллейбусного — 91%.
Трамвайные пути при этом изношены на 67%.