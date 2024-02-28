До +7 градусов потеплеет в Воронежской области в последний день зимы

Ночь с 28 на 29 февраля в Воронежской области при этом будет морозной, местами температура опустится до −8 градусов, в Воронеже обещают от — 4 до −7 градусов. Прогнозируют гололедицу и юго-западный ветер до 10 метров в секунду.
А вот днем существенно потеплеет — в последний день зимы в некоторый районах области воздух прогреется до +7 градусов. Впрочем, где-то будет и всего +2 градуса. В Воронеже, согласно прогнозу синоптиков, до +4. Осадков ждать не стоит, а вот солнце проглянет сквозь облака.
В первый день весны, 1 марта, погода существенно не изменится. Ночью будет все так же морозно, а днем до +6 градусов по области.
Ранее воронежцев предупредили о сходе наледи с крыш. Вероятность падения сосулек особо велика при температурных качелях, подобно тем, которые можно наблюдать на этой неделе. Дело в том, что морозными ночами наледь расширяется, а солнечными и теплыми днями удлиняется, в итоге масса сосулек существенно растет.