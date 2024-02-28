До +7 градусов потеплеет в Воронежской области в последний день зимы

А вот днем существенно потеплеет — в последний день зимы в некоторый районах области воздух прогреется до +7 градусов. Впрочем, где-то будет и всего +2 градуса. В Воронеже, согласно прогнозу синоптиков, до +4. Осадков ждать не стоит, а вот солнце проглянет сквозь облака.