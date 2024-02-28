Волгоградцам объяснили, как можно бесплатно пользоваться платными парковками

К приказу прилагается образец заявления, которое нужно заполнить тем, кто вошел в список льготников. Так, к категории тех, кто может бесплатно парковать свой транспорт на платных стоянках, относятся ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий, участники СВО и семьи погибших в спецоперации, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, многодетные семьи, а также те, кто управляет транспортным средством, оснащенным исключительно электрическим двигателем.