Волгоградцам объяснили, как можно бесплатно пользоваться платными парковками

Данные владельца машины, имеющего право на бесплатную парковку, должны быть занесены в специальный электронный реестр. Вести его будут специалисты комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.
К приказу прилагается образец заявления, которое нужно заполнить тем, кто вошел в список льготников. Так, к категории тех, кто может бесплатно парковать свой транспорт на платных стоянках, относятся ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий, участники СВО и семьи погибших в спецоперации, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, многодетные семьи, а также те, кто управляет транспортным средством, оснащенным исключительно электрическим двигателем.
Внести в реестр можно только один автомобиль, даже если в семье в наличии несколько транспортных средств. В реестр необходимо внести фамилию, имя, отчество владельца, его адрес, номер контактного телефона, марку, модель и номер автомобиля.
Подать заявление волгоградцы могут лично в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства или через МФЦ и сервис «Госуслуги».
Также от уплаты за стоянки освобождены специализированные служебные автомобили полиции, службы скорой помощи, пожарной охраны, аварийно-спасательных служб и других ведомств.