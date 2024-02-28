Собянин сообщил о скором открытии лучевого корпуса больницы в Коммунарке

Ранее Собянин сообщил, что Москва закупает лучшие технологии для постоянного пользования в больницах и школах. Там стали тестировать все больше инноваций. По словам градоначальника, в столице начала работать мультиплексная диагностическая панель для выявления возбудителей респираторных заболеваний. Она способна быстро проверить биоматериал на 26 самых распространенных инфекций.