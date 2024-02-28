Новые виды животных внесут в Красную книгу Беларуси

Красная книга Беларуси — это перечень видов растений и животных, которым грозит полное исчезновение или такая угроза может возникнуть в результате планомерного истребления. «Краснокнижники» считаются в стране неприкосновенными. Это значит, что сбор образцов растений, охота на представителей фауны, которые перечислены в книге, строго запрещены.