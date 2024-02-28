Новые виды животных внесут в Красную книгу Беларуси

Она отметила, что очередное издание книги готовится, она должна выйти в 2025 году и пополнится новыми видами.
«Уже, по предварительным данным, в готовящееся издание в 2025 году планируется включить 305 видов растений, исключить — 26. Что касается животных: включить 21 вид, исключить 12. По ряду отдельных животных будет снижен природоохранный статус».
В частности, в стране снизят природоохранный статус зубра, рыси и барсука.
Красная книга Беларуси — это перечень видов растений и животных, которым грозит полное исчезновение или такая угроза может возникнуть в результате планомерного истребления. «Краснокнижники» считаются в стране неприкосновенными. Это значит, что сбор образцов растений, охота на представителей фауны, которые перечислены в книге, строго запрещены.