Как жители Перми будут отдыхать на 8 Марта в 2024 году

Первый весенний праздник — Международный женский день. В России он традиционно объявлен нерабочим. А это значит, что скоро пермяков снова ждут длинные выходные. Это хороший повод спланировать мини-отпуск, отправиться в небольшое путешествие, встретиться со своими близкими и друзьями или просто отдохнуть дома. Рассказываем, как будем отдыхать на 8 Марта в 2024 году в честь Международного женского дня.