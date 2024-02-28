Как жители Перми будут отдыхать на 8 Марта в 2024 году

Первый весенний праздник — Международный женский день. В России он традиционно объявлен нерабочим. А это значит, что скоро пермяков снова ждут длинные выходные. Это хороший повод спланировать мини-отпуск, отправиться в небольшое путешествие, встретиться со своими близкими и друзьями или просто отдохнуть дома. Рассказываем, как будем отдыхать на 8 Марта в 2024 году в честь Международного женского дня.
Как и в феврале, будет одна короткая неделя и три выходных дня подряд в связи с празднованием 8 Марта. Всего в первый месяц весны будем работать 20 дней, а отдыхать 11.
В честь Международного женского дня 8 Марта в 2024 году пермяки будут отдыхать три дня подряд.
То, как пермяки будут отдыхать на 8 Марта, зависит от дня, на который выпадает праздник. В 2024 году Международный женский день приходится на пятницу. Поэтому длинные выходные продлятся три дня подряд — с 8-го по 10-е число (пятница, суббота и воскресенье).
Таким образом, в неделе остаются четыре рабочих дня: понедельник, вторник, среда и четверг, то есть 4, 5, 6 и 7 марта.
Согласно производственному календарю, четверг, 7 марта, станет предпраздничным днем. По закону, рабочий день сокращается на один час. К сожалению, это правило распространяется не для всех. Так, например, сотрудникам медучреждений, магазинов, торговых центров и общественного транспорта закончить работу раньше не получится.