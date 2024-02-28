Когда и где нельзя рыбачить в Калининградской области весной: список водоёмов

С 1 марта по 10 апреля в регионе нельзя ловить щуку. Что ещё будет под запретом весной, «Клопс» рассказали в Западно-Балтийском территориальном управлении Росрыболовства.
С 20 апреля по 20 июня начинается двухмесячный период тишины. В это время нельзя заниматься рыбалкой и подводной охотой в некоторых местах:
в реке Прохладной, её притоках и каналах,
в Нельме,
в Зеленоградском канале до левого рукава реки Зеленоградска,
в Немане и в его притоках, рукавах вниз по течению от развилки с рекой Матросовка.
Нельзя круглый год
В Калининградской области действует полный круглогодичный запрет на вылов атлантического лосося в Куршском и Калининградском заливах и впадающих в них реках.
Есть водоёмы, в которых рыбалка запрещена: перед устьями Матросовки, Немонина, Деймы, а также на расстоянии 0,5 км вправо и влево от устья и не менее 2 км вглубь залива по линии фарватера.
Какие снасти вне закона
Любителям нельзя использовать любые сети, кроме «паука» размером метр на метр и с ячеями не более 10 мм. Для удочек и спиннингов тоже есть ограничения: не более 10 крючков на рыбака.
Санкции за нарушение
За нарушение правил грозит административная ответственность и штраф от двух до пяти тысяч рублей. Незаконная добыча рыбы может стать основанием для уголовной ответственности по 1 части статьи 256 УК РФ.