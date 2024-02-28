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Сирены зазвучат в Новочеркасске 6 марта

Ростовская область, 28 февраля 2024. DON24.RU. Сирены включатся в Новочеркасске 6 марта. Об этом сообщает сайт городской администрации. «Во время тренировки специалисты проверят работу систем оповещения населения — сирены будут звучать с 10:00», — предупреждает источник.
Источник: Don24.ru

При звучании сирен необходимо включить телевизор или радио и прослушать учебное сообщение.

Горожан просят сохранять спокойствие.

Ранее власти Каменска предупреждали, что в городе также пройдет проверка готовности систем оповещения.

МЧС