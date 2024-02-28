Сирены зазвучат в Новочеркасске 6 марта

При звучании сирен необходимо включить телевизор или радио и прослушать учебное сообщение.
Горожан просят сохранять спокойствие.
Ранее власти Каменска предупреждали, что в городе также пройдет проверка готовности систем оповещения.
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При звучании сирен необходимо включить телевизор или радио и прослушать учебное сообщение.
Горожан просят сохранять спокойствие.
Ранее власти Каменска предупреждали, что в городе также пройдет проверка готовности систем оповещения.