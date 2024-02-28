Сирены зазвучат в Новочеркасске 6 марта

Ростовская область, 28 февраля 2024. DON24.RU. Сирены включатся в Новочеркасске 6 марта. Об этом сообщает сайт городской администрации. «Во время тренировки специалисты проверят работу систем оповещения населения — сирены будут звучать с 10:00», — предупреждает источник.