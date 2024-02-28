Успеть за 60 секунд: всё о записи в детские лагеря региона в этом году

Как рассказали в министерстве образования, в случае с жителями Калининграда, как и в прошлые годы, подавать заявки нужно будет через специальный сайт (сейчас он работает в демонстрационном режиме и оставить заявку нельзя — о дате, когда это можно будет сделать, власти сообщат дополнительно). Путёвки в муниципальные загородные центры будут распределяться по очереди, сформированной в хронологическом порядке. Подача заявок и бронирование путёвок в загородные лагеря других ведомств будет осуществляться через сайты самих организаций 5 апреля 2024 года.