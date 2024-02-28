В январе в Ростове-на-Дону осадков выпало втрое больше месячной нормы

В Ростове-на-Дону во второй декаде января 2024 года выпало втрое больше месячной нормы осадков. Об этом со ссылкой на Росгидромет сообщает пресс-служба управления МЧС России по донскому региону.
— Объем осадков с ноября 2023 года по январь 2024 года значительно превысил средние показатели: в ноябре выпало 300% от нормы, в декабре — 107%, в первой декаде января — 270%, во второй декаде — 300% от нормы, — отметили в экстренном ведомстве.
Специалисты отмечают, что дожди в том числе повлияли на повышение уровня грунтовых вод в разных районах региона. Наиболее подверженными подтоплениям оказались населенные пункты Азовского и Мясниковского районов, а также Ростова-на-Дону и Батайска.
По данным МЧС, за последний месяц воду откачивали в 12 муниципалитетах Дона. К этому моменту уже создана межведомственная рабочая группа по предпаводковым проверкам. При гидрологических угрозах могут задействовать 11 тысяч специалистов и 4 тысячи единиц техники.
Напомним, ранее зимнее подтопление 2024 года в Ростове-на-Дону назвали рекордным за последние 30 лет.