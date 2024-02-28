В январе в Ростове-на-Дону осадков выпало втрое больше месячной нормы

— Объем осадков с ноября 2023 года по январь 2024 года значительно превысил средние показатели: в ноябре выпало 300% от нормы, в декабре — 107%, в первой декаде января — 270%, во второй декаде — 300% от нормы, — отметили в экстренном ведомстве.