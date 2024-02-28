В Москве отремонтируют 18 мостов

По его словам, проекты предусматривают целый комплекс работ по обновлению мостовых сооружений. Специалисты на всех объектах частично или полностью заменят гидроизоляцию, устранят протечки в подмостовых пространствах, на финальном этапе уложат новый асфальт и нанесут дорожную разметку. На время ремонта движение транспорта полностью перекрываться не будет, планируется вводить поочередные ограничения по полосам.