В Москве отремонтируют 18 мостов

Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют 18 мостовых сооружений. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, их состояние постоянно контролируется, при необходимости принимается решение о проведении ремонтных работ. В этом году приведем в порядок такие значимые объекты, как два путепровода МКАД — Киевский и Ярославский, Новолефортовский мост ТТК, Северянинская эстакада и Гагаринский тоннель», — сказал Петр Бирюков.
По его словам, проекты предусматривают целый комплекс работ по обновлению мостовых сооружений. Специалисты на всех объектах частично или полностью заменят гидроизоляцию, устранят протечки в подмостовых пространствах, на финальном этапе уложат новый асфальт и нанесут дорожную разметку. На время ремонта движение транспорта полностью перекрываться не будет, планируется вводить поочередные ограничения по полосам.
С 2011 года каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.