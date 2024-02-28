Регистр пациентов с высоким риском развития инсульта создали в Беларуси

В Гродненской университетской клинике создали областной регистр пациентов, у которых есть высокий риск развития инсульта. Подробности БелТА озвучили в управлении здравоохранения Гродненского облисполкома.
Сказано, что сейчас названный регистр содержит более 4500 жителей региона. Так, в большинстве это пациенты с критическим стенозом брахиоцефальных артерий. Кроме того, в регистре есть и те, кто перенес инсульт, а также пациенты с аневризмами брахиоцефальных артерий и сосудов головного мозга.
Сообщается, что доступ в данным в интернете есть у неврологов центральных районных больниц, городских поликлиник, а также у областной клинической больницы медицинской реабилитации. Уточняется, что у них также есть возможность вносить информацию о пациентах. Уточняется, что в регистре есть возможность проследить динамику заболевания и эффективность лечения на всех уровнях.
— Создание областного регистра пациентов с высоким риском мозговых катастроф — важный шаг в предотвращении серьезных последствий для здоровья, — подчеркнула заведующая поликлиникой Гродненской университетской клиники Наталья Крутенко.
По ее словам, инсульты и инфаркты занимают первые места в перечнях причин смертности, а также инвалидности в большинстве развитых стран. Она обратила внимание на то, что в последние годы инсульт молодеет, добавив, что по этой причине важна системная работа на предупреждение.