Регистр пациентов с высоким риском развития инсульта создали в Беларуси

Сообщается, что доступ в данным в интернете есть у неврологов центральных районных больниц, городских поликлиник, а также у областной клинической больницы медицинской реабилитации. Уточняется, что у них также есть возможность вносить информацию о пациентах. Уточняется, что в регистре есть возможность проследить динамику заболевания и эффективность лечения на всех уровнях.