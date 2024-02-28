Рейсы из Самары в Махачкалу возобновятся в марте 2024 года

В самарском аэропорту вновь появятся рейсы в Махачкалу. Они обновятся в расписании в 2024 году.
По информации пресс-службы международного аэропорта Курумоч, с 1 марта авиакомпания «Red Wings» возобновит перелеты по данному направлению. Рейсы запланированы по пятницам, время вылета из Самары — 10:40, а прилет в Махачкалу — в 12:10. Вместимость суперджета будет составлять до 100 пассажирских мест.
Дополнительные рейсы назначат 5 марта и 11 марта. Подробнее с расписание можно ознакомиться на сайте самарского аэропорта.