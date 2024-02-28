Рейсы из Самары в Махачкалу возобновятся в марте 2024 года

По информации пресс-службы международного аэропорта Курумоч, с 1 марта авиакомпания «Red Wings» возобновит перелеты по данному направлению. Рейсы запланированы по пятницам, время вылета из Самары — 10:40, а прилет в Махачкалу — в 12:10. Вместимость суперджета будет составлять до 100 пассажирских мест.