Изменена схема проезда транспорта по перекрестку Белинского и Ижорской

Схема движения транспорта изменена на пересечении улиц Белинского и Ижорской в Нижнем Новгороде, сообщает ЦОДД. Левый поворот на улицу Ижорскую со стороны улицы Ванеева теперь запрещен. На участке уже установлены дорожные знаки, исключающие поворот налево и разворот на перекрестке. Раньше водители поворачивали здесь, чтобы попасть на улицу Ковалихинскую. По мнению специалистов, следующий поворот является более безопасным — светофор имеет дополнительную секцию со стрелкой, выделен специальный режим работы для поворота транспорта. В качестве альтернативы водителям рекомендуют проследовать до пересечения улиц Белинского и Ковалихинской.