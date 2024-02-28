В Воронеже скончался заслуженный врач РФ Алексей Тищенко

В Воронеже ушел из жизни Алексей Тищенко — врач высшей категории, «Отличник здравоохранения» и «Заслуженный врач Российской Федерации». Известному медику был 81 год. Трагическую новость сообщили 28 февраля в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
Алексей Васильевич всю свою жизнь бескорыстно служил людям. Начал работать еще во время учебы в Воронежском государственном медицинском институте. После его окончания прошел путь от фельдшера районной больницы до главного врача Областной детской клинической больницы № 2.
Коллеги рассказали, что на каком бы посту не находился Тищенко, он всегда с высокой ответственностью выполнял свой долг, отдавал силы, опыт и знания на благо пациентов.
— Широкая эрудиция, высокие моральные качества, глубокое чувство ответственности, исключительное трудолюбие, душевная доброта, отзывчивость — были характерными чертами этого человека с большой буквы, — говорится в сообщении минздрава области.
Прощание с Алексеем Тищенко состоится 1 марта в 12:00 в траурном зале БУЗ ВО «Воронежское областное бюро судебно-медицинской экспертизы».