На улицы Краснодара вернут эвакуаторы

В Краснодаре призвали вернуть эвакуаторы. О такой необходимости заявил прокурор города Александр Лихонин на 71-м очередном заседании городской Думы.
С докладом о работе полиции города в 2023 году выступил начальник УМВД краевого центре, полковник полиции Олег Казахов. В том числе были озвучены данные о ДТП, произошедших за год в кубанской столице.
Всего в Краснодаре зарегистрировали 945 аварий. В результате происшествий погибли 79 человек, что на девять человек больше, чем в 2022 году. Тем временем количество пострадавших уменьшилось. В 2023 году 1133 человек в результате аварий получили различные травмы — это на 25 человек меньше, чем в 2022 году.
Отмечается, что в целом количество ДТП в краевом центре выросло на 1,4%. Прокурор города назвал озвученные цифры «ужасными». Александр Лихонин заявил, что требуется глубокий анализ для сокращения смертности при ДТП. Кроме того, прокурор Краснодара обратил внимание на возвращение эвакуаторов.
«Прошу активно участвовать в возвращении на улицы эвакуации, которая позволит сократить аварийность», — цитирует Александра Лихонина издание «Краснодарские известия».
Ранее о необходимости вернуть эвакуаторы на улицы Краснодара заявил глава города Евгений Наумов.
«Надеюсь, в ближайшее время это случится», — отметил глава краевого центра на встрече с журналистами.
Напомним, от эвакуаторов при нарушении водителями правил парковки в Краснодаре отказались в 2020 году. В городе ввели другие методы для того, чтобы штрафовать нарушителей.