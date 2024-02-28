На улицы Краснодара вернут эвакуаторы

Всего в Краснодаре зарегистрировали 945 аварий. В результате происшествий погибли 79 человек, что на девять человек больше, чем в 2022 году. Тем временем количество пострадавших уменьшилось. В 2023 году 1133 человек в результате аварий получили различные травмы — это на 25 человек меньше, чем в 2022 году.