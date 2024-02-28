Весна близко: медведь Малыш из челябинского зоопарка проснулся от зимней спячки

Весна могла наступить завтра, но по календарю она придёт только послезавтра, потому что високосный год. Зато в Челябинске она уже сегодня, потому что так решил самый милый бурый медведь зоопарка. Малыш вылез из берлоги, когда того никто не ждал, и удивил людей своим уж очень бодрым поведением.
Первым делом косолапый спортсмен поупражнялся на колесе, по которому, видимо, сильно соскучился за зиму. За время спячки мишка заметно постройнел, но былой красоты не растерял нисколечки. Окинув взглядом сугробы вокруг своей берлоги, Малыш перекусил… снегом, а затем удалился в помещение и стал намывать лапы.
— Ура, с возвращением из царства Морфея, любимый наш Малышик. Значит весна близко, — прокомментировала радостное событие подписчица зоопарка под ником L Si.
Напомним, 27 февраля в зоопарке отметили День полярного медведя. Питомцы Сеня и Айриша отпраздновали свой праздник с размахом и как настоящие хищники, растерзав «тюленя». Благо не настоящего, а лишь дизайнерскую игрушку. А сурикаты и мангусты без всякого повода «заказали» доставку вкусняшек в вольеры и устроили суетливую распаковку «жуткой» посылки.