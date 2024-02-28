Весна близко: медведь Малыш из челябинского зоопарка проснулся от зимней спячки

Весна могла наступить завтра, но по календарю она придёт только послезавтра, потому что високосный год. Зато в Челябинске она уже сегодня, потому что так решил самый милый бурый медведь зоопарка. Малыш вылез из берлоги, когда того никто не ждал, и удивил людей своим уж очень бодрым поведением.