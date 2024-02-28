Клевала на все: Как рыбаки ловили 300 тонн форели, случайно уплывшей в Ладожское озеро из рыбхозяйства

— В Карельском озере форель так уже сбегала. Так из-за того, что она привыкла к искусственному корму, кроме каких-то щепок и всего, что плавает в воде и как-то похоже на корм, она ничего не ела. Там она год-два — и вымерла, в том числе от голода: она же привыкла, что ее по времени кормят. А еще она маленькая, а хищников на нее много! В целом ничего опасного в происшествии нет. Хотя разовое воздействие на экосистему возможно — как вариант биологического загрязнения.