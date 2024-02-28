Клевала на все: Как рыбаки ловили 300 тонн форели, случайно уплывшей в Ладожское озеро из рыбхозяйства

Последние несколько дней поселок Черемухино в Приозерском районе — место притяжения для сотни рыбаков. Все после того как по чатам любителей поудить прошла неслыханная новость: 300 тонн настоящей форели уплыло из крупного рыбохозяйства прямиком в Ладожское озеро. «Грех не воспользоваться халявой», — решили рыбаки и помчали набивать багажники.
— Она на все клюет: на сало, на булку, просто кидается на крючок! — восторженно рассказал о рыбалке мечты петербуржец Юрий.
Несмотря на то что желающих поймать бесплатную рыбеху было так же много, как и самой рыбехи, без улова никто не остался.
— Кто-то вытаскивал экземпляры по 2,5 кило, кто-то — мельче, но я позавчера там был, одну только нормальную добыл, остальное — мелочовка, — сетует Сергей, немного опоздавший с поездкой в Черемухино.
Ну и главный вопрос: как радужная рыбка оказалась на воле? Если коротко, то владельцу рыбохозяйства просто не повезло. Зашевелившийся лед срезал садки — это участок водоема, огороженный сетью, в котором жила форель. И все эти тонны выращиваемой для гипермаркетов рыбы (ее там продают по 700 рублей за килограмм. — Прим. ред.) ускользнули из-под носа владельца.
— Это новое форелевое хозяйство. Работники только осенью садки поставили, но те испытания нашим льдом не прошли. Сделают, значит, прочнее, — пояснили spb.kp.ru в комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти. — Но хозяйство потеряло не все садки, большую часть форели удалось спасти. Да и страховка была.
НА ЗАМЕТКУ.
Власти Ленобласти планировали увеличить вдвое объемы производства аквакультуры — до 30 тысяч тонн рыбы в год. По итогам 2022-го в регионе вырастили 13,3 тысячи тонн рыбы — это на 5,6 процента больше, чем годом ранее. В 2023 году, по предварительным данным, получилось 13,6 тысячи тонн. В общей сложности в регионе выделено свыше 88 участков для этого производства.
КОМПЕТЕНТНО.
Форель в озере не выжила бы.
Николай МАКСИМОВИЧ, доктор биологических наук, профессор кафедры ихтиологии и гидробиологии СПбГУ:
— В Карельском озере форель так уже сбегала. Так из-за того, что она привыкла к искусственному корму, кроме каких-то щепок и всего, что плавает в воде и как-то похоже на корм, она ничего не ела. Там она год-два — и вымерла, в том числе от голода: она же привыкла, что ее по времени кормят. А еще она маленькая, а хищников на нее много! В целом ничего опасного в происшествии нет. Хотя разовое воздействие на экосистему возможно — как вариант биологического загрязнения.