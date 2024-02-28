Ещё одна ловушка: в Калининграде стали эвакуировать машины со стоянки из-под нового знака

В Калининграде стали эвакуировать машины со стоянки из-под знака, который запрещает длительную стоянку на Баграмяна. Об этом «Клопс» сообщили местные жители.
Речь про участок дороги возле главного здания Музея Мирового океана. Вдоль проезжей части обустроили парковочные карманы, но после ремонта улицы поставили знаки, запрещающие длительную стоянку.
«Посетители музея интуитивно ставят авто в эти карманы и идут гулять, но машины, которые не мешают другим, забирают эвакуаторы. Вместо положительных эмоций люди получают негатив», — комментирует ситуацию юрист регионального общества защиты прав водителей Пётр Губенко.
Эксперт отмечает, что формально автомобилисты нарушают ПДД, так как знак 3.28 не даёт право оставлять на длительный срок свой транспорт, несмотря на наличие кармана. Под стоянкой принято считать преднамеренную остановку, когда машина находится на одном месте дольше пяти минут. Знак разрешает сделать остановку для посадки или высадки людей, погрузки, либо разгрузки. Действие указателя не распространяется лишь на инвалидов.
«Люди не считывают эти знаки по каким-то причинам, а эвакуаторы там работают по нескольку раз в день. В Калининграде обычно авто забирают там, где на знаке крестик. Тут одна полоска, остановиться вроде бы можно, да ещё и карман специально. ГИБДД увозят машины с этих карманов вместо того, чтобы заниматься проблемными местами», — сетует на проблему Губенко.
Эта стоянка является ловушкой и для тех, кто заезжает на неё с левой стороны: водители видят лишь разметку.
Юрист подготовит предложения по изменению схемы движения, которые не путали бы водителей.
Два месяца назад у калининградки эвакуировали машину с Барнаульской, которую женщина поставила на псевдопарковочное место.