Ещё одна ловушка: в Калининграде стали эвакуировать машины со стоянки из-под нового знака

«Люди не считывают эти знаки по каким-то причинам, а эвакуаторы там работают по нескольку раз в день. В Калининграде обычно авто забирают там, где на знаке крестик. Тут одна полоска, остановиться вроде бы можно, да ещё и карман специально. ГИБДД увозят машины с этих карманов вместо того, чтобы заниматься проблемными местами», — сетует на проблему Губенко.